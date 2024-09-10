Kisah Satwiksairaj Rankireddy dan Chirag Shetty, Pebulu Tangkis India yang Mendewakan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

KISAH Satwiksairaj Rankireddy dan Chirag Shetty yang mendewakan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menarik untuk diulas. Keduanya begitu mengagumi pasangan senior Indonesia tersebut.

Sejak kecil, Rankireddy dan Shetty tumbuh dengan melihat penampilan Ahsan/Hendra yang sangat luar biasa dengan prestasinya. Wajar jika menjadi kebanggaan saat mengalahkan sang idola.

Salah satu momen saat Rankireddy/Shetty sukses mengalahkan pasangan Indonesia berjuluk The Daddies itu adalah di babak 16 besar French Open 2019. Ini merupakan kemenangan pertama bagi mereka atas Ahsan/Hendra. Tak ayal, kemenangan itu terasa begitu emosional.

"Kami tumbuh dengan menyaksikan karier gemilang Ahsan/Hendra. Berhasil mengalahkan mereka jelas menjadi hal yang membuat kami senang dan bangga," tutur Shetty pada 2019.

Bukan hanya saat mengalahkan The Daddies, Rankireddy/Shetty juga mengidolakan Ahsan dan Hendra karena bagaimana sikap mereka berdua di atas lapangan.

Dalam sebuah wawancara, Shetty bahkan tidak segan menyebut jika Hendra adalah pebulu tangkis paling jenius di dunia. Hal itu bukanlah tanpa dasar. Ia sempat merasakan sendiri bagaimana rasanya bermain bersama dengan sang idola sebagai pasangan di Premier Badminton League (PBL) 2020.

“Tahun ini, saya mendapat kesempatan untuk bermain dengan ganda putra dengan idola saya, pemain hebat Indonesia, Hendra Setiawan,” kata Shetty, dikutip dari Djarum Badminton, Selasa (10/9/2024).