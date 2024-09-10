Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Menangi MotoGP San Marino 2024, Marc Marquez: Ini Kemenangan dari Fausto Gresini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |00:10 WIB
Menangi MotoGP San Marino 2024, Marc Marquez: Ini Kemenangan dari Fausto Gresini!
Marc Marquez menyebut Fausto Gresini memberinya kemenangan di MotoGP San Marino 2024 (Foto: Gresini Racing)
MISANO ADRIATICO - Marc Marquez berhasil meraih kemenangan di MotoGP San Marino 2024. Pembalap tim Gresini Racing itu mengatakan, kemenangan ini diraih berkat bantuan dari mendiang Fausto Gresini.

Marquez meraih kemenangan kedua di MotoGP 2024. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sukses meraih podium tertinggi di Sirkuit Misano World Marco Simnoncelli, Misano Adriatico, Italia, Minggu 8 September 2024 malam WIB.

Marc Marquez

Kemenangan ini diraih Marquez setelah berjuang susah payah di lintasan yang basah. Ia memulai balapan dari grid kesembilan tetapi mampu menyalip delapan pembalap di depannya.

Walau begitu, Marquez mengatakan kemenangan ini merupakan berkat dari yang sudah berpulang. Ia berterima kasih kepada pendiri tim, Fausto Gresini, karena telah membantunya meraih kemenangan.

"Jelas bagi saya Fausto-lah yang membantu hari ini, dia mengawasi dari atas dan kemudian membiarkan hujan turun sedikit," kata Marquez dikutip dari Speedweek, Selasa (10/9/2024).

"Saya berharap seluruh keluarga Gresini dapat menikmati kemenangan yang diberikan Fausto kepada kami. Ini adalah kemenangan tim Gresini," tambah pria asal Spanyol itu.

