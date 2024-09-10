Advertisement
HOME SPORTS BASKET

PON XXI Aceh-Sumut 2024: Tim Basket DKI Jakarta Kawinkan Medali Emas!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |21:12 WIB
PON XXI Aceh-Sumut 2024: Tim Basket DKI Jakarta Kawinkan Medali Emas!
Tim Basket Putri DKI Jakarta sukses merebut emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: PON XXI Aceh-Sumut)
A
A
A

BANDA ACEH – Tim Basket Putra DKI Jakarta dan Tim Basket Putri DKI Jakarta sukses mengawinkan medali emas dalam cabor Basket PON XXI Aceh-Sumut 2024. Ini menjadi pencapaian tersendiri buat Kontingen Jakarta.

Final cabor basket digelar di Hall Serbaguna Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Selasa (10/9/2024). Final basket putri dilangsungkan lebih dahulu setelah itu basket putra.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Pada final basket putri mempertemukan DKI Jakarta melawan Jawa Timur. Tim putri DKI Jakarta yang dimotori Maxine Sutisna berhasil memenangkan laga dengan skor 77-56.

Maxine sendiri tampil gemilang dengan mengoleksi 21 poin, enam assist, dan sembilan rebound. Kemenangan tim putri DKI kemudian berhasil diikuti tim putra.

Pada laga final, tim putra basket DKI Jakarta berhasil mengalahkan Jawa Timur juga. DKI Jakarta memastikan kemenangan atas Jatim dengan skor 62-57.

Halaman:
1 2
