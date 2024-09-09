Advertisement
SPORT LAIN

Lifter Nurul Akmal Jadi Penyulut Api di Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |13:22 WIB
Lifter Nurul Akmal Jadi Penyulut Api di Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024
Nurul Akmal akan jadi penyulut api di Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@nurulakmal_12)
A
A
A

BANDA ACEH – Nurul Akmal akan menjadi penyulut api pada upacara pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Lifter perempuan itu dipilih karena prestasinya di kancah internasional sekaligus sebagai perwakilan tuan rumah.

Upacara pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Senin (9/9/2024) malam WIB. Acara ini akan dihadiri ribuan atlet serta tamu kehormatan, termasuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Nurul Akmal (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

Kepala Negara nantinya akan meresmikan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Ajang multi-olahraga ini akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara pada 9-20 September 2024.

Pada upacara pembukaan, Amel terpilih menjadi penyulut api. Menpora RI, Dito Ariotedjo mengatakan, Nurul terpilih karena prestasinya untuk mengharumkan Indonesia di olahraga angkat besi.

"Nurul Akmal telah menunjukkan prestasi luar biasa untuk olahraga Indonesia. Dia telah tampil di dua olimpiade, Tokyo dan Paris,” kata Dito dikutip dari laman resmi PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin (9/9/2024).

Halaman:
1 2
