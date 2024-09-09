Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Kesal Strateginya Gagal Total

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:36 WIB
MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Kesal Strateginya Gagal Total
Jorge Martin finis ke-15 di MotoGP San Marino 2024 (Foto: Speedweek)
A
A
A

JORGE Martin mengakui strateginya mengganti motor di MotoGP San Marino 2024 Gagal Total. Kesalahan fatal membuatnya keluar dari persaingan podium juara di Sirkuit Misano, Minggu 8 September 2024 malam WIB.

Jorge Martin memutuskan untuk mengganti motornya ke pitlane setelah melihat hujan yang mulai membahasi lintasan balap. Sialnya, setelah mengganti motor, cuaca justru perlahan membaik.

 

Strategi mengganti motor membuat Jorge Martin yang berada di posisi kedua harus merosot jauh ke urutan belakang. Jorge Martin pun akhrinya hanya mampu menyentuh garis finis di posisi ke-15.

 BACA JUGA:

"Karena hujan! Apa yang bisa saya katakan? Tentu saja mungkin untuk menunggu satu atau dua putaran lagi. Saya tidak menerapkan strategi yang tepat, itu pasti," ujar Jorge Martin dilansir dari laman Speedweek.

"Saya mungkin lebih memikirkan balapan daripada tentang Kejuaraan Dunia dan saya merasa harus berhenti untuk memenangkan balapan, jadi saya masuk pit. Lain kali mungkin saya akan menunggu di belakang Pecco, lihat apa yang dia lakukan dan melakukan hal yang sama," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement