MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Kesal Strateginya Gagal Total

JORGE Martin mengakui strateginya mengganti motor di MotoGP San Marino 2024 Gagal Total. Kesalahan fatal membuatnya keluar dari persaingan podium juara di Sirkuit Misano, Minggu 8 September 2024 malam WIB.

Jorge Martin memutuskan untuk mengganti motornya ke pitlane setelah melihat hujan yang mulai membahasi lintasan balap. Sialnya, setelah mengganti motor, cuaca justru perlahan membaik.

Strategi mengganti motor membuat Jorge Martin yang berada di posisi kedua harus merosot jauh ke urutan belakang. Jorge Martin pun akhrinya hanya mampu menyentuh garis finis di posisi ke-15.

"Karena hujan! Apa yang bisa saya katakan? Tentu saja mungkin untuk menunggu satu atau dua putaran lagi. Saya tidak menerapkan strategi yang tepat, itu pasti," ujar Jorge Martin dilansir dari laman Speedweek.

"Saya mungkin lebih memikirkan balapan daripada tentang Kejuaraan Dunia dan saya merasa harus berhenti untuk memenangkan balapan, jadi saya masuk pit. Lain kali mungkin saya akan menunggu di belakang Pecco, lihat apa yang dia lakukan dan melakukan hal yang sama," jelasnya.