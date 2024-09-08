3 Fakta Kemenangan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024, Nomor 1 Bakal Bikin Valentino Rossi Panas!

BERIKUT tiga fakta kemenangan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024. Salah satunya bakal bikin Valentino Rossi panas!

Marquez keluar sebagai pemenang seri ke-13 MotoGP 2024 itu di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Minggu (8/9/2024) malam WIB. Ia tampil menggila setelah start dari posisi sembilan.

Lalu, apa saja tiga fakta di balik kemenangan Marc Marquez di San Marino? Simak ulasan berikut ini.

3 Fakta Kemenangan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024

3. Jagoan Mixed Conditions





Balapan sepanjang 27 putaran itu dihiasi dengan hujan gerimis sebelum lomba. Bahkan, intensitasnya meningkat ketika memasuki putaran ke delapan.

Hal itu membuat Jorge Martin memutuskan ganti motor ketika melaju di posisi dua, di belakang Francesco Bagnaia. Ia pun harus rela kehilangan tempat dan akhirnya finis di posisi 15.

Kemalangan Martin justru menjadi berkah buat Marquez. Pembalap tim Gresini Racing ini memang dikenal jagoan dalam kondisi tidak menentu.

Marquez lalu diuntungkan pula dengan hujan yang berhenti di tengah-tengah balapan. Ia melesat dengan kencang setelah mengambil alih pimpinan lomba dari Bagnaia di putaran 10 hingga juara!