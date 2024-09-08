Marc Marquez Terkejut Bisa Juara Lagi di MotoGP San Marino 2024

MARC Marquez meraih podium juara untuk kedua kalinya musim ini. Hebatnya, rider andalan Gresini Racing itu meraih podium juara untuk kedua kalinya secara berturut-turut setelah menang di seri Aragon, akhir pekan lalu.

The Baby Alien kembali finis terdepan di MotoGP San Marino 2024. Marc Marquez berhasil mengalahkan para rivalnya saat mentas di Sirkuit Misano, Minggu (8/9/2024) malam WIB..

Marc Marquez mengaku tak menyangka bisa kembali merebut podium juara di Sirkuit Misano. Terlebih dia start dari posisi kurang menguntungkan pada balapan kali ini.

"Kemenangan ini datang sebagai kejutan total. Menang dari tempat kesembilan tampaknya mustahil, terutama ketika tetesan hujan datang," ujar Marc Marquez dilansir dari laman Speedweek.

"Saya tidak berpikir itu (hujan) akan membantu kami. Jelas bagi saya bahwa kami bisa terlihat bagus di lintasan kering. Tapi yang terpenting kami melakukan strategi dengan sangat baik kali ini," ujarnya lagi.