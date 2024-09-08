Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP San Marino 2024: Marc Marquez Dekati Jorge Martin, Francesco Bagnaia Full Senyum!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |20:07 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP San Marino 2024: Marc Marquez Dekati Jorge Martin, Francesco Bagnaia <i>Full Senyum</i>!
Klasemen MotoGP 2024 usai GP San Marino semakin seru setelah Marc Marquez mulai mendekati Jorge Martin (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar Race MotoGP San Marino 2024 sudah diketahui. Marc Marquez kini semakin dekat dengan Jorge Martin!

Seri ke-13 MotoGP 2024 telah rampung digelar Minggu (8/9/2024) malam WIB. Marquez keluar sebagai pemenang setelah tampil menggila!

Marc Marquez melaju pada MotoGP San Marino 2024 (Foto: Instagram/@gresiniracing)

Betapa tidak, pembalap tim Gresini Racing itu start dari posisi sembilan. Ia berhasil menyalip satu per satu lawan serta memanfaatkan kondisi trek yang berubah-ubah.

Ya, balapan sepanjang 27 putaran itu sempat terganggu oleh hujan yang turun jelang start. Hal itu membuat kondisi jadi menantang.

Bahkan, hujan sempat turun lebih deras di putaran delapan yang membuat Martin masuk pit untuk ganti motor. Ternyata, keputusan itu berakibat fatal! Ia malah kehilangan posisi dua dan terlempar ke belakang.

Situasi yang kacau itu justru menjadi berkah buat Marquez. Pembalap yang dikenal ahli dalam kondisi basah tersebut langsung melesat dan mulai menyalip satu per satu lawan hingga mengambil alih pimpinan dari Bagnaia.

