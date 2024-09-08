Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP San Marino 2024: Potensi Kejutan Marc Marquez, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:06 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP San Marino 2024: Potensi Kejutan Marc Marquez, Klik di Sini!
Link live streaming Race MotoGP San Marino 2024 akan menampilkan kejutan dari Marc Marquez bisa dilihat di sini (Foto: Instagram/@gresiniracing)
LINK live streaming Race MotoGP San Marino 2024 bisa diklik di akhir artikel ini. Marc Marquez berpotensi menghadirkan kejutan!

Seri ke-13 MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. Ada pun, balapan akan digelar Minggu (8/9/2024) pukul 19.00 WIB sebanyak 27 putaran.

Marc Marquez melaju pada MotoGP San Marino 2024 (Foto: Instagram/@gresiniracing)

Marquez diprediksi menghadirkan kejutan. Memulai balapan dari posisi sembilan, pembalap tim Gresini Racing itu bakal merangsek ke depan.

Hal tersebut sudah terlihat pada Sprint Race MotoGP San Marino 2024, Sabtu 7 September malam WIB. Kendati sedikit kesulitan, Marquez sukses mengakhiri sesi di posisi lima.

Namun, lagi-lagi The Baby Alien harus bekerja keras. Sebab, laju Jorge Martin dan Francesco Bagnaia terlihat sulit dibendung setidaknya saat Sprint Race.

Martinator, yang start dari posisi empat, keluar sebagai pemenang Sprint Race. Start apik pembalap tim Pramac Ducati itu menjadi kunci kemenangan selain tentunya kecepatan yang konsisten.

