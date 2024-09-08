Jelang MotoGP Mandalika 2024: MGPA Persiapkan Semua Hal Termasuk Non-Balapan

LOMBOK TENGAH – MGPA terus mempersiapkan diri untuk menyambut MotoGP Mandalika 2024. Ada pun persiapan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu meliputi aspek race dan non-race.

Gelaran MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung pada 27-29 September. Meski Sirkuit Mandalika sudah dua kali menggelar balapan MotoGP, sejumlah persiapan akan tetap dilakukan untuk menyukseskan ajang tahunan tersebut.

Untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, langsung memantau persiapan di lapangan. Ia juga mengawasi secara langsung dan mencoba penggunaan peralatan yang digunakan dalam proses persiapan.

"Saya tidak hanya memberikan instruksi, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai standar yang diinginkan," ujar Priandhi, dalam keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (8/9/2024).

"Persiapan balapan adalah yang paling krusial. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, kesalahan sekecil apa pun bisa berakibat fatal, bahkan mengancam kelangsungan balapan meskipun elemen lain sudah siap," tambah mantan jurnalis itu.

Untuk aspek persiapan non-balapan mencakup elemen-elemen seperti parkir, infrastruktur, lokasi acara pendukung, serta hubungan dengan penyewa tenant. Sementara itu, persiapan balapan mencakup segala aspek terkait lintasan, seperti pengecatan, kebersihan, kelistrikan, videotron, tribun, dan elemen lainnya.

Salah satu fokus paling penting adalah pembersihan lintasan. Hal ini harus dilakukan agar tidak ada kotoran yang dapat mengakibatkan aspal menjadi licin atau hal lain yang dapat membahayakan pembalap.

Begitu pula dengan area kerbs (pinggir lintasan) yang harus dicat dengan warna tertentu dengan jelas agar pembalap bisa melihatnya saat memacu kendaraannya di lintasan. Selain itu, sistem penerangan, kamera CCTV, dan semua peralatan harus berfungsi dengan sempurna.