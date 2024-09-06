Advertisement
SPORT LAIN

Memperebutkan Gelar IBA World Super Lightweight Championship, Saksikan Pertandingan Tinju 'Laga Khatulistiwa' antara Daud Yordan vs Hernan Leandro Carrizo di MNCTV

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |11:05 WIB
Memperebutkan Gelar IBA World Super Lightweight Championship, Saksikan Pertandingan Tinju 'Laga Khatulistiwa' antara Daud Yordan vs Hernan Leandro Carrizo di MNCTV
Saksikan duel tinju dunia antara Daud Yordan melawan Hernan Leandro Carrizo di MNCTV (Foto: MNC Media)
A
A
A

MNCTV menghadirkan pertarungan tinju terbesar dalam sejarah tinju modern di Indonesia yang bertajuk ‘Laga Khatulistiwa’.

Atlet tinju Indonesia, Daud Yordan menghadapi Hernan Leandro Carrizo asal Argentina memperebutkan gelar bergengsi IBA World Super Lightweight Championship. MNCTV menayangkan secara langsung pertandingan tinju ‘Laga Khatulistiwa’ pada Sabtu, 7 September 2024, pukul 21.00 WIB diselenggarakan di GOR Terpadu Ayani, Pontianak.

Daud Yordan

Sebelum pertandingan antara Daud Yordan versus Hernan Leandro Carrizo, MNCTV juga menyiarkan pertandingan pembuka antara Ongen Saknosiwi asal Indonesia berhadapan dengan Shivam Sharma dari India.

