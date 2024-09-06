Biodata dan Agama Aldila Sutjiadi, Petenis Cantik Indonesia Pertama di Semifinal US Open Sejak 1993

BIODATA dan agama Aldila Sutjiadi menarik untuk diulas. Sebab, petenis cantik kebanggaan Indonesia itu berhasil menjadi pemain pertama yang lolos ke semifinal US Open sejak Yayuk Basuki pada 1993.

Berpasangan dengan Rohan Boppana asal India, Aldila Sutjiadi sukses melaju ke semifinal US Open 2024 nomor ganda campuran setelah mengalahkan pasangan Barbora Krejcikova/Matthew Ebden.

Pada laga yang digelar di USTA Billie Jean King National Tennis Center, Selasa (03/09/2024) pagi WIB itu, pertandingan babak perempat final ini harus memakan waktu hingga 93 menit untuk mendapatkan pemenangnya. Namun di akhir laga, Aldila dan Rohan sukses menang dengan skor 7-6 (7-4), 2-6, dan 10-7.

Berkat kemenangan tersebut, Aldila Sutjiadi dan Rohan Boppana sukses melaju ke babak semifinal. Bagi Aldila sendiri, keberhasilan ini menjadikannya mencatatkan sebuah rekor menarik.

BACA JUGA:

Aldila Sutjiadi tercatat sebagai petenis Indonesia pertama yang lolos ke babak semifinal US Open sejak 1993. Terakhir kali, petenis Indonesia yang mencapai babak ini adalah Yayuk Basuki yang lolos di nomor ganda putri.

Keberhasilan Aldila lolos ke semifinal US Open ini juga menjadi tanda kebangkitan tenis Indonesia di kancah internasional dan memperkokoh posisinya sebagai petenis perempuan terbaik Indonesia di era modern.

Bagi yang belum tahu, Aldila Sutjiadi merupakan petenis kelahiran Jakarta, 02 Mei 1995. Ia merupakan putri dari pasangan Indriatno Sutjiadi dan Herawati Sutisna. Dari segi kepercayaan, dirinya diketahui memeluk agama Kristen Katolik.