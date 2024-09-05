Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, Pebulu Tangkis Jepang yang Sebut Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sebagai Legenda Bulu Tangkis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |03:00 WIB
Ganda putra asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. (Foto: Instagram/hokitonami)
A
A
A

KISAH Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi menarik untuk diulas. Sebab, pebulutangkis ganda putra Jepang ini sebut Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan sebagai legenda di dunia bulutangkis.

Bahkan, pasangan ganda putra andalan Jepang itu mengaku ingin juga dijuluki The Daddies seperti yang dimiliki oleh Ahsan dan Hendra. Hal ini tak lepas dari performa The Daddies asli yang sangat luar biasa di lapangan.

Dalam sebuah wawancara setelah pertandingan Indonesia Open 2022, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi menjelaskan keinginannya tersebut. Agar tidak sama persis dengan Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan, mereka ingin disebut sebagai Young Daddies.

"Kami inginnya dipanggil The Daddies dibanding Takoyaki, kan The Daddies yang di sini (Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan) keren, kami ingin sekeren mereka," kata Yugo Kobayashi sambil tertawa.

"Young Daddies,” sambungnya.

Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Keinginan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi untuk menjadi seperti The Daddies tentu sangat wajar. Secara, sepanjang kiprahnya di dunia bulutangkis, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan memang sangat luar biasa. Mereka juga sempat mengalami pukulan telak saat tumbang dj partai final Kejuaraan Dunia 2019.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan dipasangkan pada 2013 lalu saat Hendra berpisah dengan Markis Kido dan Ahsan dipisahkan dengan Bona Septano.

Halaman:
1 2
