Gischa Zayana dan Afrizal Syafa Tak Menyangka Sabet Medali Perunggu di Paralimpiade Paris 2024

Gischa Zayana menyumbang medali perunggu untuk Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 (Foto: NPC Indonesia)

PARIS – Gischa Zayana dan Muhammad Afrizal Syafa mengaku sangat bersyukur bisa menyabet medali perunggu di Paralimpiade Paris 2024. Mereka tak menyangka bisa membawa pulang medali.

Gischa berhasil membawa medali perunggu di nomor individual BC2 putri dalam pertandingan cabor Boccia Paralimpiade Paris 2024 yang berlangsung di South Paris Arena 1, Minggu 1 September 2024 malam WIB. Ia menekuk wakil Britania Raya, Claire Taggart, dengan skor 5-2.

Prestasi itu menjadi sebuah kejutan bagi Gischa. Pasalnya, Paralimpiade 2024 merupakan ajang multievent terbesar pertamanya sebagai atlet boccia.

"Senang banget, bersyukur banget, tidak menyangka bisa mendapatkan medali perunggu ini. Kemenangan ini karena dibantuin sama Allah SWT," kata Gischa dikutip dari rilis NPC Indonesia, Selasa (3/9/2024).

Gischa mengungkapkan pesan dari ibundanya membuat mentalitasnya menguat selama tampil di Paralimpiade 2024. Alhasil, ia bisa bermain dengan konsisten sejak fase grup hingga berhasil membawa pulang medali perunggu.

"Pesan dari mama, lakukan yang terbaik dan berdoa-berdoa terus saja. Mama juga selalu doain terus," jelas atlet berusia 19 tahun itu.

Kesuksesan Gischa kemudian diikuti oleh Muhammad Afrizal Syafa, yang turut meraih medali perunggu di Paralimpiade Paris 2024. Ia meraih medali itu setelah membungkam pemain nomor satu dunia, David Smith dari Inggris.

Dalam pertandingan itu, Afrizal sempat tertinggal 0-3 lebih dulu dari Smith. Namun, ia sukses memperoleh lima poin dalam tiga babak selanjutnya yang membuatnya menang dengan skor 5-3.