Klasemen Medali Paralimpiade Paris 2024, Senin 2 September 2024 Pukul 20.00 WIB: Raih 1 Emas, Indonesia Masih di Bawah Thailand

Klasemen medali Paralimpiade Paris 2024 hingga Senin (2/9/2024) pukul 20.00 WIB sudah diketahui (Foto: Paralympics)

KLASEMEN medali Paralimpiade Paris 2024 hingga Senin (2/9/2024) pukul 20.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia meraih satu emas tetapi posisinya masih di bawah Kontingen Thailand.

Sekeping emas itu disumbang oleh Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila dari cabor para badminton Paralimpiade Paris 2024. Medali tersebut membuat peringkat Indonesia naik ke urutan 29!

Hanya saja, Leani belum mampu membawa pulang emas kedua di nomor tunggal putri. Ia kembali kalah dari Cheng He Fang seperti pada Olimpiade Tokyo 2020 dan harus puas meraih perak.

Kini, Kontingen Indonesia sudah meraih total sembilan keping medali. Selain satu emas, Leani Ratri dan kawan-kawan merebut lima medali perak dan tiga perunggu.

Raihan Indonesia itu masih kalah dibandingkan Kontingen Thailand. Jagoan olahraga dari Negeri Gajah Putih saat ini nangkring di urutan 15!

Thailand sudah merengkuh tiga emas, empat perak, dan enam perunggu, hingga Senin (2/9/2024) malam WIB. Mereka lagi-lagi jadi kontingen terbaik dari Asia Tenggara.