HOME SPORTS NETTING

Menang Mudah atas Wakil Tuan Rumah di Perempatfinal Korea Open 2024, Leo Rolly/Bagas Maulana: Kami Sempat Tertekan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |14:58 WIB
Menang Mudah atas Wakil Tuan Rumah di Perempatfinal Korea Open 2024, Leo Rolly/Bagas Maulana: Kami Sempat Tertekan
Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEOUL – Pasangan baru Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana bisa dikatakan menang mudah atas ganda putra Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Heo Kwang Hee di perempatfinal Korea Open 2024. Sebab mereka hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit untuk bisa menang dengan skor 21-17 dan 21-17.

Kendati terlihat mudah, Leo/Bagas mengaku justru mereka sempat kesulitan menghadpai Choi/Heo. Beruntung mereka bisa bangkit dan memenangkan dua gim secara langsung.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Mokpo Indoor Stadium, Seoul, Korea Selatan, Jumat (30/8/2024) siang WIB itu, Leo/Bagas mendapatkan perlawanan sengit dari Choi/Heo sejak awal pertandingan. Mereka saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 8-8 dan kemudian terus silih berganti memimpin sampai angka 15-15.

Di poin-poin kritis barulah pasangan anyar Indonesia itu mendapatkan momentum untuk menjauh. Mereka menyerang dan bertahan dengan sangat baik sehingga bisa memimpin 18-15 dan menang dengan skor 21-17 di gim pertama.

Leo Rolly/Bagas Maulana

Pada gim kedua, kedua pasangan kembali terlibat jual beli serangan sampai menginjak skor 9-9. Setelah itu, Leo/Bagas dengan mudah menjauh dengan keunggulan 14-9 dan 18-12. Walau lawan terus berusaha mendekat di angka 14-19, mereka akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-17.

Kendati menang, Leo/Bagas menilai mereka sangat sulit untuk bisa mengalahkan Choi/Heo. Pasalnya, meski baru berpasangan di Korea Open 2024 ini, duet anyar Negeri Ginseng itu sama-sama pemain berpengalaman.

Halaman:
1 2
