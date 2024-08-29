Saksikan Aksi Pebulutangkis Indonesia di Korea Open 2024 di Vision+, Ini Jadwal Lengkapnya!

, Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |15:13 WIB

AKSI pebulutangkis Indonesia di Korea Open 2024 bisa disaksikan di Vision+. Jadwal lengkapnya pun dapat diketahui dalam artikel ini.

Ya, pekan ini, Vision+ kembali menghadirkan beragam tayangan olahraga yang seru dan menarik bagi para pencinta sport. Mulai dari Major League Baseball, US Open Tennis Championships, Bundesliga, hingga BWF Korea Open S500, semua bisa dinikmati di Vision+ melalui berbagai channel yang tersedia.

Berikut adalah jadwal lengkapnya:

Kamis, 29 Agustus 2024

06.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 3 - Night Session - SPOTV

11.00 WIB - BWF Korea Open S500 2024: Round of 16 - SPORTSTARS 2

23.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 4 - Day Session - SPOTV

Jumat, 30 Agustus 2024

06.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 4 - Night Session - SPOTV

11.00 WIB - BWF Korea Open S500 2024: Quarterfinal - SPORTSTARS 2 & SPOTV

23.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 5 - Day Session - SPOTV

Sabtu, 31 Agustus 2024

01.25 WIB - Bundesliga 24/25: FC Union Berlin vs FC ST Pauli - SOCCER

06.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 5 - Night Session - SPOTV

11.00 WIB - BWF Korea Open S500 2024: Semifinals - SPORTSTARS 2

20.25 WIB - Bundesliga 24/25: VfB Stuttgart vs FSV Mainz 05 - SOCCER

20.25 WIB - Bundesliga 24/25: SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund - SPORTSTARS 2

20.25 WIB - Bundesliga 24/25: Holstein Kiel vs VfL Wolfsburg - ENTERTAINMENT

23.00 WIB - Bundesliga 24/25: Bayer 04 Leverkusen vs RB Leipzig - SOCCER

23.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 6 - Day Session - SPOTV

Akses link nontonnya dengan klik di sini.