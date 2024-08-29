AKSI pebulutangkis Indonesia di Korea Open 2024 bisa disaksikan di Vision+. Jadwal lengkapnya pun dapat diketahui dalam artikel ini.
Ya, pekan ini, Vision+ kembali menghadirkan beragam tayangan olahraga yang seru dan menarik bagi para pencinta sport. Mulai dari Major League Baseball, US Open Tennis Championships, Bundesliga, hingga BWF Korea Open S500, semua bisa dinikmati di Vision+ melalui berbagai channel yang tersedia.
Berikut adalah jadwal lengkapnya:
Kamis, 29 Agustus 2024
06.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 3 - Night Session - SPOTV
11.00 WIB - BWF Korea Open S500 2024: Round of 16 - SPORTSTARS 2
23.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 4 - Day Session - SPOTV
Jumat, 30 Agustus 2024
06.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 4 - Night Session - SPOTV
11.00 WIB - BWF Korea Open S500 2024: Quarterfinal - SPORTSTARS 2 & SPOTV
23.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 5 - Day Session - SPOTV
Sabtu, 31 Agustus 2024
01.25 WIB - Bundesliga 24/25: FC Union Berlin vs FC ST Pauli - SOCCER
06.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 5 - Night Session - SPOTV
11.00 WIB - BWF Korea Open S500 2024: Semifinals - SPORTSTARS 2
20.25 WIB - Bundesliga 24/25: VfB Stuttgart vs FSV Mainz 05 - SOCCER
20.25 WIB - Bundesliga 24/25: SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund - SPORTSTARS 2
20.25 WIB - Bundesliga 24/25: Holstein Kiel vs VfL Wolfsburg - ENTERTAINMENT
23.00 WIB - Bundesliga 24/25: Bayer 04 Leverkusen vs RB Leipzig - SOCCER
23.00 WIB - US Open Tennis Championships 2024: Day 6 - Day Session - SPOTV
Akses link nontonnya dengan klik di sini.