HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Korea Open 2024 di RCTI+ SuperApp, 6 Wakil Indonesia Siap Tempur

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |15:21 WIB
Link Live Streaming Korea Open 2024 di RCTI+ SuperApp, 6 Wakil Indonesia Siap Tempur
Saksikan Korea Open 2024 di RCTI+ SuperApp. (Foto: RCTI+)
LINK live streaming wakil Indonesia di Korea Open 2024 di RCTI+ pada hari ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan dilakoni Dejan Ferdinansyah cs dapat disaksikan secara live streaming di RCTI+ SuperApp.

Ya, Indonesia menurunkan enam wakil di ajang Korea Open 2024 yang berlangsung pada 27 Agustus hingga 1 September 2024. Indonesia punya 6 wakil yang berlaga di ajang ini.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Di sektor tunggal putra, ada Chico Aura Dwi Wardoyo. Lalu, ada Ester Nurumi Tri Wardoyo di tunggal putri).

Pada ganda putra, dua duat baru siap berlaga lagi, yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Di ganda campuran, ada juga dua wakil yang siap mentas, yakni Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Aksi pemain bulu tangkis kelas dunia di tanah Korea Selatan bisa mulai disaksikan melalui streaming di RCTI+ SuperApp pada babak 16 besar hingga final dengan detail sebagai berikut:

Babak 16 Besar

Kamis, 29 Agustus 2024, Pukul 11.00 WIB

Perempatfinal

Jumat, 30 Agustus 2024, Pukul 11.00 WIB

Semifinal

Sabtu, 31 Agustus 2024, Pukul 11.00 WIB

Final

Minggu, 1 September 2024, Pukul 09.00 WIB

