Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Chico Aura Kalah dari Tunggal Putra Hong Kong Berdarah Indonesia di 32 Besar Korea Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |14:41 WIB
Penyebab Chico Aura Kalah dari Tunggal Putra Hong Kong Berdarah Indonesia di 32 Besar Korea Open 2024
Chico Aura Dwi Wardoyo kala berlaga. (Foto: Humas PB PBSI)
A
A
A

PENYEBAB Chico Aura Dwi Wardoyo kalah dari tunggal putra Hong Kong berdarah Indonesia di 32 besar Korea Open 2024 terungkap. Tunggal putra Indonesia ini mengaku tak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya dalam laga itu.

Ya, Chico tumbang di babak 32 besar Korea Open 2024. Dia disikat dua gim langsung oleh wakil Hong Kong berdarah Indonesia, Jason Gunawan, dengan skor 17-21 dan 15-21.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Bermain di Mokpo Indoor Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/8/2024) pagi WIB, Chico mengaku tak bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Chico pun tak dapat menutupi rasa kekecewaannya dari kekalahan itu.

“Pastinya ada rasa kecewa karena saya tidak bisa tampil maksimal hari ini. Tadi permainannya tidak keluar. Sementara lawan jadi bisa mengontrol permainan,” kata Chico dilansir dari rilis PBSI, Rabu (28/8/2024).

Pada gim pertama, Chico sebenarnya bisa mengimbangi permainan Gunawan. Alhasil, mereka terlibat aksi kejar mengejar angka dan silih berganti memimpin hingga menginjak skor 17-17.

Sayangnya, Chico malah membuat error beruntun di poin-poin kritis. Kondisi ini menyebabkannya kalah dengan skor 17-21.

Pemain kelahiran Jayapura itu pun selalu memimpin di awal gim kedua dalam kedudukan 6-4, 9-6 dan 11-9. Namun, Chico malah lengah setelah rehat sehingga balik tertinggal di angka 12-16 dan akhirnya tumbang dengan skor 15-21 oleh Gunawan.

Chico pun menilai dirinya memang terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri dalam pertandingan ini. Alhasil, strategi yang dipersiapkannya tak bisa diterapkan dengan baik.

“Dari segi permainan di gim pertama dan awal gim kedua, poinnya bisa kejar-kejaran. Sayang di poin-poin tersebut fokus saya sempat terlepas dan saya juga banyak mati sendiri. Strategi yang sudah disiapkan malah tidak jalan,” jelas pemain ranking 32 dunia itu.

“Dari strategi awal, saya ingin mencoba mengontrol permainan lebih dulu dan bermain lebih menekan. Tetapi apa yang saya harapkan itu malah tidak jalan. Saya sebaliknya lebih banyak dikontrol lawan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3058276/leo-rolly-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-pbsi-optimistis-tatap-olimpiade-los-angeles-2028-3wMfNf1ci1.jpg
Leo Rolly/Bagas Maulana Juara Korea Open 2024, PBSI Optimistis Tatap Olimpiade Los Angeles 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3057886/leo-bagas-juarai-korea-open-2024-aryono-miranat-ingatkan-pemainnya-agar-tak-cepat-puas-YUcu3BgZZ8.jpg
Leo/Bagas Juarai Korea Open 2024, Aryono Miranat Ingatkan Pemainnya Agar Tak Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/40/3057784/kenapa-leo-rolly-carnando-dan-bagas-maulana-dijuluki-manusia-silver-ini-alasannya-Ri1PHQgedm.jpeg
Kenapa Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana Dijuluki Manusia Silver? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057269/leo-bagas-saling-lempar-pujian-usai-juarai-korea-open-2024-jqe1KWKve1.jpg
Leo/Bagas Saling Lempar Pujian Usai Juarai Korea Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057166/juara-korea-open-2024-bareng-leo-rolly-bagas-maulana-lega-lepas-julukan-manusia-silver-AdwU3J7Ca8.jpeg
Juara Korea Open 2024 Bareng Leo Rolly, Bagas Maulana Lega Lepas Julukan Manusia Silver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057142/profil-leo-rolly-carnando-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-yang-kalahkan-juara-bwf-world-championships-2023-LeWZaF2oFb.jpeg
Profil Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Juara Korea Open 2024 yang Kalahkan Juara BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement