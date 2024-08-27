Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Jejaki 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:01 WIB
Hasil Korea Open 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Jejaki 16 Besar
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin menjejak babak 16 besar Korea Open 2024 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

MOKPO – Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin menang atas Chen Cheng Kuan/Chen Sheng Fa di babak 32 besar Korea Open 2024. Mereka menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-16 atas wakil Taiwan.

Beraksi di Mokpo Indoor Stadium, Selasa (27/8/2024) sore WIB, Fikri/Daniel memulai laga cukup baik. Kendati sempat mendapat tekanan, racikan baru dari Pelatnas PBSI Cipayung itu mampu ungguli Chen/Chen dengan skor 8-4.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin menjajal venue Korea Open 2024 (Foto: PBSI)

Fikri/Daniel tampak nyaman dalam mencuri poin demi poin dari pasangan Taiwan itu. Alhasil, mereka pun unggul meyakinkan di interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai jeda, Fikri/Daniel terus mendominasi jalannya pertandingan. Mereka dengan mudahnya memperlebar jarak keunggulan atas Chen/Chen menjadi 18-10. Alhasil, mereka merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 21-11.

Di gim kedua, Fikri/Daniel mendapat perlawanan yang cukup berarti dari pasangan Taiwan. Tapi perlahan, lagi-lagi mereka mampu bangkit dan unggul dengan skor 8-7.

Halaman:
1 2
