HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez dan Alex Marquez, Pembalap Tim Ducati yang Ternyata Latihan Masih Pakai Motor Honda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:32 WIB
Kisah Marc Marquez dan Alex Marquez, Pembalap Tim Ducati yang Ternyata Latihan Masih Pakai Motor Honda
Marc Marquez dan Alex Marquez latihan dengan motor Honda (Foto: Instagram/Aspar Circuit)
A
A
A

KISAH Marc Marquez dan Alex Marquez, pembalap Ducati yang ternyata latihan masih pakai motor Honda menarik untuk dibahas. Hal itu terlihat dari unggahan kedua pembalap di media sosial mereka masing-masing.

Seperti diketahui, Marquez bersaudara baru-baru ini menggelar latihan di Sirkuit Aspar Spanyol. Tidak hanya berdua, latihan itu juga dihadiri para pembalap muda lain.

Menariknya, Marc Marquez dan Alex Marquez terlihat masi menggunakan motor Honda di sesi latihan tersebut. Pada unggahan di media sosial, Tha Baby Alien tertangkap kamera mengaspal dengan motor Honda CBR600RR.

Motor tersebut jelas bukan disediakan oleh sirkuit. Sebab body motor sudah dibalut dengan livery yang sama seperti baju balap dan helm milik Marc dan Alex.

"Hari ini kami telah menemukan fasilitas hebat dari @circuitaspar yang dikelilingi oleh banyak gas!! Anak-anak ini sangat bersemangat hehehe," tulis Marc, pada unggahan di Instagram pribadinya, belum lama ini.

Halaman:
1 2
