3 Pembalap MotoGP yang Pakai Nomor Start Sesuai Tanggal atau Tahun Kelahirannya, Nomor 1 Marc Marquez!

Marc Marquez gunakan nomor 93 pada motor balap miliknya di ajang MotoGP (Foto: MotoGP)

TIGA pembalap MotoGP yang pakai nomor start sesuai tanggal atau tahun lahir menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah enam kali juara MotoGP, Marc Marquez.

Kali ini Okezone akan membahas pembalap MotoGP yang pakai nomor start sesuai tanggal atau tahun lahir. Selain Marc Marquez siapa saja pembalap yang dimaksud? berikut ulasannya

3. Maverick Vinales





Pertama ada mantan pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales. Rider asal Spanyol itu menggunakan nomor 12 pada motor balap miliknya.

Angka 12 sendiri merupakan tanggal dari kelahiran Maverick Vinales. Eks rider Monster Energy Yamaha itu lahir di Figueres, Spanyol pada 12 Januari 1995.