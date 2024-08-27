Marc Marquez Haus Gelar Juara MotoGP demi Lewati Valentino Rossi

MARC Marquez disebut haus gelar juara dunia MotoGP demi melewati Valentino Rossi. Penilaian itu disampaikan mantan pembalap Alex Hofmann.

Marquez mendominasi MotoGP setelah melakukan debutnya pada 2013. Hingga MotoGP 2019, ia berhasil mengoleksi enam gelar juara di kelas utama.

Sayangnya, petaka menghampiri The Baby Alien di MotoGP Spanyol 2020 karena mengalami kecelakaan dan meninggalkan cedera yang berkelanjutan dan baru benar-benar pulih pada 2023. Kondisi itu membuatnya belum kembali menemukan performa terbaiknya.

Puncaknya, Marquez memutuskan cabut dari Repsol Honda, tim yang sudah dibelanya selama 11 musim. Bintang berpaspor Spanyol itu pun terpaksa bersabar lebih lama untuk bisa menyamai tujuh gelar juara MotoGP milik Rossi.

Padahal jika tidak cedera, mungkin Marquez sudah memiliki jumlah titel yang sama dengan legenda asal Italia itu atau bahkan sudah melebihinya sekarang. Hofmann menilai hal itu membuat sang pembalap haus gelar juara.

Setidaknya rider berusia 31 tahun itu ingin memiliki dua titel lagi agar bisa melampaui The Doctor. Rossi sendiri sudah mengumpulkan tujuh gelar juara dunia pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

“Marc sangat menginginkan dua gelar dunia lagi untuk meninggalkan Valentino Rossi yang hebat dalam statistik. Dia harus menghitung lebih dari lima tahun yang lalu, ketika dia menginginkan kesuksesan dengan segala cara,” kata Hofmann dilansir dari Motosan, Selasa (27/8/2024).