HOME SPORTS SPORT LAIN

Opening Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diundur, Disesuaikan dengan Jadwal Presiden Jokowi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |18:27 WIB
Opening Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diundur, Disesuaikan dengan Jadwal Presiden Jokowi
Opening Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 diundur karena jadwal Presiden Jokowi (Foto: Instagram/@jokowi)
BANDA ACEH – Opening Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 ternyata diundur demi menyesuaikan jadwal Presiden RI, Joko Widodo. Sebab, Kepala Negara harus membagi waktunya untuk hadir dalam acara tersebut.

Seperti diketahui, Opening Ceremony PON XXI 2024 sedianya digelar pada 8 September. Acara tersebut bakal dihelat di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Namun, KONI mengumumkan pada pekan ini jadwalnya dimundurkan satu hari. Alhasil, upacara pembukaan PON Aceh-Sumut 2024 akan diselenggarakan pada 9 September.

Ternyata, pengunduran jadwal tersebut berkaitan dengan padatnya jadwal Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Kemenko PMK, Prof. Warsito.

“Ada dua alasan, yang pertama diselaraskan dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada tanggal 9, dan yang kedua, ada event nasional lainnya tahun ini, salah satunya MTQ yang akan dilaksanakan di IKN,” terang Prof. Warsito, dikutip dari laman resmi PON 2024, Minggu (25/8/2024).

“Bapak Presiden mau tidak mau harus membagi waktu, sehingga diputuskan pembukaan PON XXI ditetapkan pada tanggal 9,” imbuhnya.

