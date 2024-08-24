Hasil SEA V League 2024 Seri 2: Timnas Voli Putra Indonesia Menang Comeback 3-2 atas Vietnam!

Timnas Voli Putra Indonesia menang comeback 3-2 atas Timnas Voli Putra Vietnam di SEA V League 2024 Seri II (Foto: PBVSI)

YOGYAKARTA – Timnas Voli Putra Indonesia menang comeback 3-2 atas Timnas Voli Putra Vietnam dalam lanjutan SEA V League 2024 Seri II. Laga di GOR UNY, Yogyakarta, Sabtu (24/8/2024) itu berakhir dengan skor 3-2 (25-22, 28-30, 22-25, 25-16, dan 15-13).

Jalannya Pertandingan





Permainan gemilang yang ditunjukkan Agil Angga Anggara pun membuat Tim Merah-Putih menjauh dengan keunggulan 16-12. Selisih empat angka itu pun terus terjaga hingga menginjak skor 20-16.

Vietnam terus berusaha mengejar ketertinggalan di poin-poin kritis. Beruntung Indonesia mampu bertahan dan menyerang dengan apik sehingga sukses mengamankan set pertama dengan skor 25-22.

Pada set kedua, Indonesia unggul 6-3 lebih dulu. Namun, Vietnam dengan cepat bisa bangkit dan mengejar di angka 7-7.

Bahkan, Vietnam berhasil berbalik unggul 16-12 dan 20-15. Mereka menyerang dengan sangat baik dan mampu meredam upaya yang dilakukan Skuad Garuda.

Memasuki poin-poin krusial, Indonesia pelan tapi pasti bisa mengembangkan permainan hingga kemudian menyamakan skor menjadi 24-24. Aksi kejar mengejar poin pun terjadi sampai menginjak skor 28-28. Sayangnya, Farhan Halim dan kolega pada akhirnya tumbang dengan skor 28-30 di set kedua.

Pada set ketiga, pertandingan kembali berjalan sengit. Kedua tim silih berganti memimpin dalam permainan yang ketat sampai mencapai angka 9-9.