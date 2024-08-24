Hasil Semifinal Japan Open 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Kalah Dramatis dari Juara Dunia 2023

HASIL semifinal Japan Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Duet baru di ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, terhenti di babak semifinal usai kalah dari juara dunia 2023 asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Duel ini digelar di Yokohama Arena, Sabtu (24/8/2024) pagi WIB. Lewat rubber game berdurasi 59 menit, Fikri/Daniel kalah dramatis dengan skor 12-21, 21-15, dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Fikri/Daniel mampu mengimbangi permainan lawan di awal pertandingan. Meski selalu berada dalam posisi tertinggal lebih dulu, mereka mampu mengejar di angka 2-2, 4-4 dan 7-7.

Selepas itu, duet anyar Indonesia tersebut sempat berbalik unggul 9-8 sebelum Kang/Seo menyamakan kedudukan lagi menjadi 9-9. Namun, setelah itu Fikri/Daniel bisa memperoleh dua poin beruntun untuk mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-9.

Usai rehat, sang juara dunia 2023 lagi-lagi bisa dengan cepat mengimbangi Fikri/Daniel lagi di angka 11-11. Akan tetapi, pasangan Merah-Putih langsung mengamuk setelahnya.

Fikri/Daniel melancarkan smash-smash keras dan variasi serangan bola-bola tajam yang sulit dibendung oleh Kang/Seo. Alhasil, mereka memimpin 14-12 dan kemudian mendapat tujuh angka beruntun untuk menutup gim pertama dengan skor 21-12.

Pada gim kedua, Kang/Seo bermain jauh lebih agresif. Kondisi itu membuat Fikri/Daniel kewalahan sehingga tertinggal 2-7.

Permainan cepat dan menyerang terus dilancarkan oleh pasangan ranking empat dunia tersebut. Fikri/Daniel benar-benar kesulitan untuk meredam mereka sehingga terus tertinggal di angkka 8-14.

Aksi jual beli serangan dalam tempo cepat terus berlangsung di poin-poin kritis shingga Fikri/Daniel memangkas ketertinggalan mereka menjadi 14-18. Sayangnya, Kang/Seo bisa menekan mereka lagi dan merebut gim kedua dengan skor 21-15.