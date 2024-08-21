Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Leo Carnando/Bagas Maulana, Duet Baru yang Kebingungan Main Lawan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Japan Open 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |16:00 WIB
Kisah Leo Carnando/Bagas Maulana, Duet Baru yang Kebingungan Main Lawan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Japan Open 2024
Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
KISAH Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana menarik untuk diulas. Sebab, pasangan ganda putra baru Indonesia ini sempat kebingungan saat bermain menghadapi sang senior, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan di Japan Open 2024.

Seperti diketahui, hasil apik diraih oleh pasangan ganda putra anyar Pelatnas PBSI, Leo Carnando/Bagas Maulana di 32 besar Japan Open 2024. Sebab, di laga debutnya sebagai pasangan, Leo/Bagas sukses mengalahkan pasangan ganda putra senior Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Japan Open 2024.

Sebagai informasi, PBSI belum lama ini merombak sejumlah ganda putra Pelatnas. Leo Carnando dan Bagas Maulana menjadi salah satu yang mengalami perombakan tersebut sehingga di Japan Open 2024 ini, mereka tak lagi berpasangan dengan tandem lama mereka.

Leo Carnando sebelumnya merupakan pasangan dari Daniel Martin. Sedangkan Bagas Maulana sebelumnya berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri.

Menghadapi pasangan ganda putra senior di laga debut mereka di Japan Open 2024, Bagas mengakui jika ia dan tandem barunya sempat kebingungan bagaimana cara menghadapi ganda putra senior berjuluk The Daddies itu.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Beruntung, saat jeda interval Leo dan Bagas mampu berkomunikasi dengan baik untuk menentukan bagaimana strategi yang akan mereka terapkan. Hasilnya, mereka sukses membalikkan keadaan hingga memenangkan pertandingan dengan meyakinkan, yakni 21-17 dan 21-10.

"Tadi deg-degan juga karena sebagai pasangan baru harus bertemu pasangan senior. Tadi sebagai pasangan baru kami belum tahu mau main dengan strategi apa. Sebelum interval gim pertama, kami hanya ngadu dan main keras-kerasan," kata Bagas Maulana.

