HOME SPORTS NETTING

Hendra Setiawan Beri Pesan untuk Leo/Bagas Usai Dikalahkan di Japan Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |03:01 WIB
Hendra Setiawan Beri Pesan untuk Leo/Bagas Usai Dikalahkan di Japan Open 2024
Leo/Bagas melaju ke 16 besar Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
PEBULUTANGKIS ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan, memberikan pesan kepada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana usai menelan kekalahan di babak pertama Japan Open 2024. Hendra mengingatkan Leo/Bagas untuk tidak cepat puas.

Pada babak pertama Japan Open 2024, Hendra bersama Mohammad Ahsan harus rela angkat koper. Mereka kandas di tangan juniornya, Leo/Bagas dengan skor 17-21 dan 10-21 di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Selasa (20/8/2024) sore WIB.

Usai menelan kekalahan, Hendra pun memberikan pesannya kepada Leo/Bagas. Pemain berusia 39 tahun itu meminta Leo/Bagas untuk tidak cepat puas dan terus meningkatkan performanya.

Hendra menilai Leo/Bagas harus bisa lebih kompak, fokus, dan memiliki keinginan tinggi untuk meraih kemenangan. Sebab, bukan tidak mungkin ke depan lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki kekuatan fisik yang lebih setara.

"Sebagai pasangan baru, mereka kan sering latihan bareng. Cuma mereka harus bisa lebih kompak lagi, lebih komunikasi lagi karena Leo/Bagas belum ketemu lawan yang sepantaran. Kalau kami kan pasangan yang sudah umur," kata Hendra dalam keterangan pers PBSI, Selasa (20/8/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
