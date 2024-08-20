Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah Disebut Netizen Spiderman dan Hulk Indonesia Usai Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |03:05 WIB
Kisah Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah Disebut Netizen Spiderman dan Hulk Indonesia Usai Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024
Rizki Juniansyah dan Veddriq Leonardo meraih medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
KISAH Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah menarik diulas. Sebab, kedua atlet Indonesia ini disebut Spiderman dan Hulk Indonesia usai meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024.

Ya, Indonesia berhasil meraih dua medali emas di Olimpiade Paris 2024. Kedua medali tersebut datang dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing dan angkat besi.

Veddriq Leonardo

Medali emas pertama dipersembahkan atlet panjat tebing, Veddriq Leonardo, yang sukses menjadi yang tercepat di nomor speed putra. Sementara itu, medali emas kedua disumbangkan lifter Rizki Juniansyah yang tampil di nomor 73 kg putra.

Veddriq meraih medali emas setelah berhasil mengalahkan wakil China, Wu Peng di partai puncak. Ia mencatatkan waktu tercepat 4,75 detik, dan hanya unggul tipis 0,002 detik dari Wu Peng.

Sementara itu, Rizki merebut medali emas setelah berhasil mengangkat total angkatan 354 kg (snatch 155 kg dan clean & jerk 199 kg). Angka tersebut jauh melebihi pesaing terdekatnya, Weeraphon Wichuma asal Thailand, dengan total angkatan 346 kg.

Pencapaian tersebut jelas membuat masyarakat Indonesia merasa senang dan bangga. Bahkan, para netizen sampai memberi julukan kepada dua peraih medali emas itu sebagai para superhero di film Avenger.

Veddriq disebut sebagai Spiderman, sedangkan Rizki adalah Hulk. Julukan tersebut muncul di beberapa cuitan di X.

