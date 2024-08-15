Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Cerita Rizki Juniansyah yang Diarak Berkali-kali di Serang Usai Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024: Capek, Baru Tidur Jam 3 Pagi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |22:07 WIB
Cerita Rizki Juniansyah yang Diarak Berkali-kali di Serang Usai Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024: Capek, Baru Tidur Jam 3 Pagi
Rizki Juniansyah diarak usai raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, menceritakan pengalamannya menjalani arak-arakan berulang kali di kampung halamannya di Serang, Banten, usai menyabet medali emas Olimpiade Paris 2024. Dia mengaku kelelahan, tetapi senang dengan apresiasi yang diberikan masyarakat kepadanya.

Rizki Juniansyah tiba di Tanah Air dari Paris, Prancis, pada Selasa, 13 Agustus 2024. Dia pulang sebagai pahlawan dari Olimpiade 2024 setelah meraih medali emas dari cabang olahraga angkat besi nomor 73 kg putra.

Rizki Juniansyah

Sehari setelahnya, Rizki pulang ke Serang dan diarak oleh masyarakat setempat. Selepas itu, pada hari ini, Kamis (15/8/2024) pagi WIB, dia kembali melakoni pawai bersama para atlet Indonesia lainnya yang mentas di Olimpiade Paris 2024.

Kali ini, Kijun -sapaan Rizki Juniansyah- dan kolega diarak dari Kantor Kemenpora menuju Istana Negara Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selepas itu, mereka secara simbolis bakal diberikan bonus dari pemerintah pusat.

Sebelum berangkat pawai hari ini, Kamis (15/8/2024), Rizki pun bercerita kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Kantor Kemenpora, bahwa dirinya baru pulang arak-arakan di Serang pada pukul 03.00 WIB. Kata dia, berkali-kali dirinya diarak selama kemarin pulang ke Serang.

“Kali pertama sih kalau sama presiden ya, kalau di Serang sudah berkali-kali. Semalam baru selesai arak-arakan di Serang, saya baru tidur jam 3 pagi,” kata Rizki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement