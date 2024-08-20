Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Japan Open 2024: Lolos 16 Besar, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Masih Butuh Adaptasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |22:15 WIB
Japan Open 2024: Lolos 16 Besar, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Masih Butuh Adaptasi
Fajar/Rian melaju ke 16 besar Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PASANGAN ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mengaku belum puas dengan performa mereka di Japan Open 2024. Meski lolos 16 besar, Fajar/Rian merasa masih butuh adaptasi untuk menunjukkan permainan maksimal.

Kepastian Fajar/Rian melangkah ke 16 besar didapat setelah kalahkan wakil China, Xie Hao Nan/Zeng Wei Han di Arena Yokohama, Selasa (20/8/2024) pagi WIB. Pasangan ranking enam dunia itu menang susah payah lewat pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14.

Fajar cukup lega karena bisa mengunci kemenangan di babak pertama. Namun, dia masih belum puas dengan performanya karena masih melakukan kesalahan sendiri. Katanya, dia bersama Rian masih mencari ritme yang tepat untuk bisa tampil lebih baik di babak selanjutnya.

“Bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Tetapi secara permainan saya belum puas. Masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Apalagi di gim pertama dan kedua, touch-nya belum dapat,” kata Fajar dalam rilsi PBSI, Selasa (20/8/2024).

“Kami masih mencoba-coba bermain lebih enak lagi. Mencari cara bagaimana bermain lebih baik lagi,” terangnya.

“Lawan juga bermain baik dan nothing to lose. Memiliki speed and power besar. Lawan punya potensi sebagai pemain muda yang bisa bersaing ke depannya,” sambung Fajar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement