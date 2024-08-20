Japan Open 2024: Lolos 16 Besar, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Masih Butuh Adaptasi

PASANGAN ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mengaku belum puas dengan performa mereka di Japan Open 2024. Meski lolos 16 besar, Fajar/Rian merasa masih butuh adaptasi untuk menunjukkan permainan maksimal.

Kepastian Fajar/Rian melangkah ke 16 besar didapat setelah kalahkan wakil China, Xie Hao Nan/Zeng Wei Han di Arena Yokohama, Selasa (20/8/2024) pagi WIB. Pasangan ranking enam dunia itu menang susah payah lewat pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14.

Fajar cukup lega karena bisa mengunci kemenangan di babak pertama. Namun, dia masih belum puas dengan performanya karena masih melakukan kesalahan sendiri. Katanya, dia bersama Rian masih mencari ritme yang tepat untuk bisa tampil lebih baik di babak selanjutnya.

“Bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Tetapi secara permainan saya belum puas. Masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Apalagi di gim pertama dan kedua, touch-nya belum dapat,” kata Fajar dalam rilsi PBSI, Selasa (20/8/2024).

“Kami masih mencoba-coba bermain lebih enak lagi. Mencari cara bagaimana bermain lebih baik lagi,” terangnya.

“Lawan juga bermain baik dan nothing to lose. Memiliki speed and power besar. Lawan punya potensi sebagai pemain muda yang bisa bersaing ke depannya,” sambung Fajar.