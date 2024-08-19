Kisah Simon Santoso Permalukan dan Bantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014

KISAH Simon Santoso menarik diulas. Sebab, pebulu tangkis Indonesia ini pernah permalukan dan bantai Lee Chong Wei di final Singapore Open 2014.

Simon Santoso jadi salah satu pebulu tangkis kebanggaan Indonesia yang kerap menorehkan prestasi manis. Dia sendiri diketahui bermain di sektor tunggal putra.

Salah satu aksi ciamik Simon Santoso tersaji di Singapore Open 2014. Perjalanan Simon begitu mulus di ajang itu, meski tak berstatus unggulan.

Bahkan, Simon Santoso bisa mengalahkan sejumlah pemain unggulan sebelum melangkah ke babak final. Salah satunya adalah Du Pengyu di babak semifinal dengan skor 16-21, 21-17, dan 21-17.

Kemenangan itu membawa Simon Santoso lolos ke babak final. Di partai puncak, dia dihadapkan unggulan kelima sekaligus tunggal putra andalan Malaysia, yakni Lee Chong Wei.

Bermain di Singapore Indoor Stadium pada 13 April 2014, Simon Santoso bisa bekerja begitu apik. Meski dihadapkan dengan lawan berat, pebulu tangkis kelahiran Tegal 29 Juli 1985 itu bisa mempermalukan Lee Chong Wei.