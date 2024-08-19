Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Simon Santoso Permalukan dan Bantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:25 WIB
Kisah Simon Santoso Permalukan dan Bantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014
Simon Santoso kala berlaga. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Simon Santoso menarik diulas. Sebab, pebulu tangkis Indonesia ini pernah permalukan dan bantai Lee Chong Wei di final Singapore Open 2014.

Simon Santoso jadi salah satu pebulu tangkis kebanggaan Indonesia yang kerap menorehkan prestasi manis. Dia sendiri diketahui bermain di sektor tunggal putra.

Lee Chong Wei

Salah satu aksi ciamik Simon Santoso tersaji di Singapore Open 2014. Perjalanan Simon begitu mulus di ajang itu, meski tak berstatus unggulan.

Bahkan, Simon Santoso bisa mengalahkan sejumlah pemain unggulan sebelum melangkah ke babak final. Salah satunya adalah Du Pengyu di babak semifinal dengan skor 16-21, 21-17, dan 21-17.

Kemenangan itu membawa Simon Santoso lolos ke babak final. Di partai puncak, dia dihadapkan unggulan kelima sekaligus tunggal putra andalan Malaysia, yakni Lee Chong Wei.

Bermain di Singapore Indoor Stadium pada 13 April 2014, Simon Santoso bisa bekerja begitu apik. Meski dihadapkan dengan lawan berat, pebulu tangkis kelahiran Tegal 29 Juli 1985 itu bisa mempermalukan Lee Chong Wei.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186201/hendra_setiawan_bersama_sandiani_arief-S21z_large.jpg
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186190/yeo_jia_min-2Ku6_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Yeo Jia Min, Tunggal Putri yang Ukir Banyak Sejarah untuk Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186024/kento_momota-vSTL_large.jpg
Kisah Mengejutkan Eks Raja Bulu Tangkis Kento Momota, Rival Sengit Anthony Ginting yang Beri Sinyal Comeback dari Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186114/viktor_axelsen-SkXQ_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Suka Emosi hingga Banting Raket, Nomor 1 Viktor Axelsen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186043/hendra_setiawan_dan_loh_kean_yew-i9ZM_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186011/pramudya_kusumawardana-305F_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kini Bela Australia Baru Rebut Gelar Juara Lagi di Guatemala
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement