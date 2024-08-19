Kata Fajar Alfian soal Kepengurusan Baru PBSI, Taruh Harapan Besar

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, bereaksi soal kepengurusan baru PBSI. Dia pun menaruh harapan besar dengan berharap bulu tangkis Indonesia bisa kembali disegani di kancah internasional.

Seperti diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) PBSI 2024 telah rampung dilaksanakan pada pekan lalu. Fadil Imran yang semula duduk di kursi Sekretaris Jenderal, terpilih menggantikan Agung Firman Sampurna sebagai Ketua Umum PBSI untuk periode 2024-2028.

Fajar pun menyuarakan harapannya di era kepemimpinan yang baru. Pemain berusia 29 tahun itu berharap bulu tangkis Indonesia bisa kembali menunjukkan taringnya. Dia sadar betul bahwa saat ini bulu tangkis Tanah Air sedang melempem.

"Harapannya, ya semoga badminton Indonesia lebih baik lagi ya khususnya yang banyak dikeluhkan sama masyarakat, sama badminton lovers juga badminton menurun, tapi semoga badminton bisa bangkit kembali bisa kembali,” kata Fajar kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.