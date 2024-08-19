Bukan soal Kecepatan, Jorge Martin Ungkap Penyebab Kalah dari Francesco Bagnaia di MotoGP Austria 2024

SPIELBERG – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin merasa Francesco Bagnaia lebih cepat darinya hingga mampu memenangkan MotoGP Austria 2024. Martin menilai dirinya dan Bagnaia memiliki kecepatan yang sama karena saling berbagi data, jadi perbedaan mereka hanya di masalah strategi.

Mentas di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (19/8/2024) malam WIB, Martin, yang start dari posisi terdepan, langsung kehilangan takhtanya begitu balapan dimulai karena direbut oleh Pecco -sapaan Bagnaia. Dia pun sudah tertinggal 0,1 detik setelah empat lap berjalan dari rider asal Italia itu.

BACA JUGA: Valentino Rossi Ingatkan Francesco Bagnaia soal Ancaman Jorge Martin demi Titel Juara Dunia MotoGP 2024

Martinator -julukan Martin- benar-benar tak mampu lagi mengejar juara MotoGP dua kali itu. Dia pun hanya bisa menonton Pecco dari belakangnya hingga balapan selesai alias finis kedua di belakang Bagnaia yang akhirnya memenangkan MotoGP Austria 2024.

Sebelumnya, Pecco juga mengalahkan Martin dalam duel ketat di sprint MotoGP Austria 2024. Satu-satunya kemenangan yang didapat sang rider asal Spanyol adalah kesuksesannya mencuri pole position dari tangan Pecco dalam kualifikasi.

Martin pun mengungkapkan bahwa dirinya sedikit frustrasi meski finis dua kali sebagai runner up di MotoGP Austria 2024. Pasalnya, dia merasa tak kekurangan apapun untuk bisa menang, tetapi Pecco masih mampu mengalahkannya.

“Secara keseluruhan, saya bisa bahagia dengan akhir pekan ini, tapi saya juga sedikit frustrasi,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Senin (19/8/2024).

“Kami sangat kuat dan sebenarnya kami tidak kekurangan apa pun untuk memenangkan balapan. Namun Pecco masih berhasil meraih kemenangan,” tambahnya.