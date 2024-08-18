5 Atlet Indonesia yang Jadi Mualaf dan Mantap Jalani Agama Barunya, Nomor 1 Sempat Ditolak Keluarga

Lindswell Kwok termasuk atlet Indonesia yang menjadi mualaf dan mantap menjalani ajaran agama barunya (Foto: Instagram/@lindswell_k)

BERIKUT lima atlet Indonesia yang jadi mualaf dan mantap menjalankan ajaran agama barunya. Salah satu olahragawan ini sempat mendapat tentangan dari keluarga.

Hidayah Allah SWT memang bisa menyapa siapa saja termasuk mereka yang tidak terlahir sebagai Muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan jawaban yang pas bagi non-Muslim untuk panggilan tersebut.

Lalu, siapa saja lima atlet Indonesia yang menjadi mualaf dan langsung memutuskan hijrah? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Indonesia yang Menjadi Mualaf dan Mantap Jalani Agama Barunya

5. Diego Michiels





Hidayah datang pada pemain naturalisasi ini ketika berada di penjara pada 2013. Diego sempat tersangkut kasus dan harus mendekam di balik jeruji besi.

Jelang persidangan, ia mantap mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi mualaf. Setelah memeluk agama Islam, sang pemain mengganti namanya menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels.

4. Markus Horison





Eks Timnas Indonesia ini menjadi seorang mualaf pada 2004. Ia lalu mengganti namanya meniadi Markus Haris Maulana.

Pesepakbola berkepala plontos itu kini menikah dengan perempuan bernama Bylqis Juwita Ningsih. Markus termasuk teguh dalam menjalankan perintah agama.