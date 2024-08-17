Respons Marc Marquez saat Tahu Tim Balap Valentino Rossi Diberikan Motor Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

MARC Marquez masih diburu pertanyaan soal kepindahannya ke tim pabrikan Ducati musim depan. Sebelumnya rider berjuluk The Baby Alien mengatakan salah satu alasannya adalah untuk menggunakan spek motor terbaik musim depan.

Padahal, Ducati sendiri tidak hanya menyediakan spek motor terbaru untuk tim pabrikan mereka. Ambil contoh tim balap Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 yang juga akan dipasok satu motor pabrikan di MotoGP 2025 nanti.

Menanggapi hal itu, Marc Marquez masih dengan pendiriannya untuk memilih membalap bersama tim pabrikan Ducati. Marquez juga menegaskan dirinya lebih ingin bertahan di Gresini Racing ketimbang harus pindah ke tim satelit lain.

"Pilihan saya adalah tim pabrikan atau (bertahan) di Gresini. Maksud saya, saya tidak akan mengubah pendirian saya dari awal, saya sudah mengatakannya saat itu," ujar Marquez dilansir dari laman PaddockGP.

"Kalau pindah dari tim satelit ke satelit lainnya opsi saya hanya tetap di Gresini. Bagi saya, level tim Gresini sangat dekat dengan tim pabrikan dan itu adalah cara terbaik untuk memiliki motor pabrikan," lanjutnya.