Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Respons Marc Marquez saat Tahu Tim Balap Valentino Rossi Diberikan Motor Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |13:52 WIB
Respons Marc Marquez saat Tahu Tim Balap Valentino Rossi Diberikan Motor Pabrikan Ducati di MotoGP 2025
Marc Marquez ungkap alasan utama gabung tim pabrikan Ducati musim depan (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez masih diburu pertanyaan soal kepindahannya ke tim pabrikan Ducati musim depan. Sebelumnya rider berjuluk The Baby Alien mengatakan salah satu alasannya adalah untuk menggunakan spek motor terbaik musim depan.

Padahal, Ducati sendiri tidak hanya menyediakan spek motor terbaru untuk tim pabrikan mereka. Ambil contoh tim balap Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 yang juga akan dipasok satu motor pabrikan di MotoGP 2025 nanti.

 

Menanggapi hal itu, Marc Marquez masih dengan pendiriannya untuk memilih membalap bersama tim pabrikan Ducati. Marquez juga menegaskan dirinya lebih ingin bertahan di Gresini Racing ketimbang harus pindah ke tim satelit lain.

 BACA JUGA:

"Pilihan saya adalah tim pabrikan atau (bertahan) di Gresini. Maksud saya, saya tidak akan mengubah pendirian saya dari awal, saya sudah mengatakannya saat itu," ujar Marquez dilansir dari laman PaddockGP.

"Kalau pindah dari tim satelit ke satelit lainnya opsi saya hanya tetap di Gresini. Bagi saya, level tim Gresini sangat dekat dengan tim pabrikan dan itu adalah cara terbaik untuk memiliki motor pabrikan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/38/3068162/dapat-sambutan-meriah-dari-fans-di-mandalika-marc-marquez-saya-merasa-seperti-rockstar-Wj2IPgkReO.jpg
Dapat Sambutan Meriah dari Fans di Mandalika, Marc Marquez: Saya Merasa Seperti Rockstar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067949/marc_marquez-oqJY_large.jpg
5 Potret Ganteng Marc Marquez, Si Raja Aspal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/38/3029661/marc-marquez-akhiri-1000-hari-tanpa-kemenangan-di-motogp-jerman-2024-QfkXiuukBj.jpg
Marc Marquez Akhiri 1000 Hari Tanpa Kemenangan di MotoGP Jerman 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/38/3029140/ducati-kehilangan-dua-rider-potensial-gigi-dalligna-bukan-salah-marc-marquez-v6Jet8vAa1.jpg
Ducati Kehilangan Rider Potensial, Gigi DallIgna: Bukan Salah Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/38/3005324/alasan-terbesar-kenapa-marc-marquez-harus-bertahan-di-tim-ducati-LenRzaPjHW.jpg
Alasan Terbesar Kenapa Marc Marquez Harus Bertahan di Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/38/2985463/motogp-2024-marc-marquez-akui-belum-bisa-imbangi-kecepatan-jorge-martin-dan-francesco-bagnaia-TUvQR8VujK.jpg
MotoGP 2024: Marc Marquez Akui Belum Bisa Imbangi Kecepatan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement