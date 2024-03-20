Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024: Marc Marquez Akui Belum Bisa Imbangi Kecepatan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |02:03 WIB
MotoGP 2024: Marc Marquez Akui Belum Bisa Imbangi Kecepatan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia
Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez (Foto: MotoGP)
DOHA – Marc Marquez terang-terangan mengakui dirinya masih belum bisa mengimbangi kecepatan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Hal itu terlihat pada hasil seri pembuka MotoGP 2024 di Qatar.

Marc Marquez sendiri menyelesaikan balapan di urutan keempat pada balapan pertamanya bersama Gresini Ducati. Rider asal Spanyol itu melakukan debut yang cukup baik di Sirkuit Internasional Lusail, Doha, Qatar pada Senin (11/3/2024) dini hari WIB.

Marquez finis di belakang Bagnaia yang menjadi pemenang balapan, dan Martin yang berada di urutan ketiga. Usai balapan, Marquez mengakui dirinya belum bisa secepat kedua pembalap Ducati itu.

“Yang satu adalah juara dunia, yang lainnya adalah yang kedua. Mereka sudah menjadi pe,balap tercepat bersama Ducati tahun lalu. Tidak, saya senang dengan materi saya dan tim,” kata Marquez dikutip dari Speedweek.

Dalam balapan itu, Marquez memang berhasil naik dua tingkat setelah memulai balapan dari posisi keenam. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan masih menahan diri agar tidak melakukan kesalahan atau terjatuh dalam balapan.

“Mereka belum mengetahui gaya saya dalam balapan, jadi kami mengambil jalur aman dalam hal tekanan ban untuk menghindari penalti atas tekanan minimum dengan cara apa pun,” tutur Marquez.

