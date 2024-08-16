Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Formasi Baru Ganda Putra Indonesia Siap Gebrak Japan Open 2024, Saksikan Aksinya Mulai 21 Agustus 2024, Eksklusif hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |19:28 WIB
Formasi Baru Ganda Putra Indonesia Siap Gebrak Japan Open 2024, Saksikan Aksinya Mulai 21 Agustus 2024, Eksklusif hanya di iNews
Saksikan aksi wakil Indonesia di Japan Open 2024 di iNewsTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

TOKYO – Jelang turnamen Japan Open 2024, atmosfer kompetisi kian memanas. Persiapan intensif dari para elit bulu tangkis terbaik dunia membuat ajang ini semakin dinanti.

Sebagai salah satu turnamen prestisius dalam kalender BWF Super 750, Japan Open menjadi medan pertempuran yang sengit bagi para pemain yang bertekad mengukir prestasi.

Indonesia hadir dengan formasi baru di sektor ganda putra, dimana pasangan Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando menjadi kombinasi anyar yang siap memberikan warna baru dalam persaingan bulu tangkis dunia.

Shohibul Fikri dan Daniel Marthin, dua pemain muda yang sudah menunjukkan performa menjanjikan di berbagai turnamen, diharapkan bisa saling melengkapi. Dengan gaya permainan agresif dan pertahanan yang kokoh, mereka berpeluang besar mencetak prestasi gemilang di turnamen ini.

Japan Open 2024

Sementara itu, Bagas Maulana dan Leo Rolly Carnando adalah nama-nama yang tak asing lagi di arena bulu tangkis Indonesia. Di Japan Open 2024, Indonesia menurunkan 12 wakilnya untuk berlaga. Dari sektor tunggal putra ada Anthony Sinisuka Ginting, Chico, Aura Dwi Wardoyo dan Jonatan Christie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement