Formasi Baru Ganda Putra Indonesia Siap Gebrak Japan Open 2024, Saksikan Aksinya Mulai 21 Agustus 2024

Saksikan aksi wakil Indonesia di Japan Open 2024 di iNewsTV. (Foto: MNC Media)

TOKYO – Jelang turnamen Japan Open 2024, atmosfer kompetisi kian memanas. Persiapan intensif dari para elit bulu tangkis terbaik dunia membuat ajang ini semakin dinanti.

Sebagai salah satu turnamen prestisius dalam kalender BWF Super 750, Japan Open menjadi medan pertempuran yang sengit bagi para pemain yang bertekad mengukir prestasi.

Indonesia hadir dengan formasi baru di sektor ganda putra, dimana pasangan Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando menjadi kombinasi anyar yang siap memberikan warna baru dalam persaingan bulu tangkis dunia.

Shohibul Fikri dan Daniel Marthin, dua pemain muda yang sudah menunjukkan performa menjanjikan di berbagai turnamen, diharapkan bisa saling melengkapi. Dengan gaya permainan agresif dan pertahanan yang kokoh, mereka berpeluang besar mencetak prestasi gemilang di turnamen ini.

Sementara itu, Bagas Maulana dan Leo Rolly Carnando adalah nama-nama yang tak asing lagi di arena bulu tangkis Indonesia. Di Japan Open 2024, Indonesia menurunkan 12 wakilnya untuk berlaga. Dari sektor tunggal putra ada Anthony Sinisuka Ginting, Chico, Aura Dwi Wardoyo dan Jonatan Christie.