MotoGP Austria 2024: Marc Marquez Pesimistis Raih Kemenangan Perdana di Sirkuit Red Bull Ring meski Sudah Tunggangi Ducati Desmosedici GP

SPIELBERG - Marc Marquez masih pesimistis bisa pecah telor di Sirkuit Red Bull Ring dalam MotoGP Austria 2024 akhir pekan ini meski sudah menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23. Sebab menurutnya, para pesaingnya yang menaiki kuda besi yang sama masih lebih cepat darinya.

Marquez telah meraih 85 kemenangan dalam karier MotoGP-nya sejauh ini dan sedang berada di urutan keempat klasemen sementara musim 2024. Namun, ia sama sekali belum pernah finis sebagai pemenang di Sirkuit Red Bull Ring.

Duel spektakulernya melawan Andrea Dovizioso pada musim 2017 dan 2019 serta Jorge Lorenzo pada 2018 menjadi yang paling dikenang dalam sejarah. Sebab, juara MotoGP enam kali itu selalu kalah pada lap terakhir dalam tiga balapan tersebut saat dirinya masih membela Repsol Honda.

Namun, sekarang The Baby Alien sudah menunggangi motor Ducati, yang telah meraih delapan kemenangan dalam 10 balapan terakhir di Red Bull Ring. Akan tetapi, ternyata pembalap tim Gresini Racing itu masih pesimistis mampu pecah telor di MotoGP Austria 2024.

Sebab menurutnya, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini, yang merupakan pesaingnya saat ini masih lebih cepat darinya dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Alhasil, tak ada yang bisa dilakukannya selain berusaha untuk meningkatkan performanya lagi.

“Saya menyukai trek ini dan merasa sangat nyaman di sini. Tentu, saya mengendarai motor terbaik di Red Bull Ring tahun ini, tapi Pecco, Jorge dan Enea mengendarai motor yang sama dan saat ini ketiganya hanya sedikit lebih cepat dari saya," kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat (16/8/2024).