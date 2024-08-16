Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Austria 2024: Marc Marquez Pesimistis Raih Kemenangan Perdana di Sirkuit Red Bull Ring meski Sudah Tunggangi Ducati Desmosedici GP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |20:23 WIB
MotoGP Austria 2024: Marc Marquez Pesimistis Raih Kemenangan Perdana di Sirkuit Red Bull Ring meski Sudah Tunggangi Ducati Desmosedici GP
Marc Marquez ragu bisa memenangi balapan MotoGP Austria 2024 (Foto: EPA Images/Tim Keeton)
A
A
A

SPIELBERG - Marc Marquez masih pesimistis bisa pecah telor di Sirkuit Red Bull Ring dalam MotoGP Austria 2024 akhir pekan ini meski sudah menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23. Sebab menurutnya, para pesaingnya yang menaiki kuda besi yang sama masih lebih cepat darinya.

Marquez telah meraih 85 kemenangan dalam karier MotoGP-nya sejauh ini dan sedang berada di urutan keempat klasemen sementara musim 2024. Namun, ia sama sekali belum pernah finis sebagai pemenang di Sirkuit Red Bull Ring.

Marc Marquez (Gresini Racing) di MotoGP Inggris 2024 (Foto: EPA Images/Tim Keeton)

Duel spektakulernya melawan Andrea Dovizioso pada musim 2017 dan 2019 serta Jorge Lorenzo pada 2018 menjadi yang paling dikenang dalam sejarah. Sebab, juara MotoGP enam kali itu selalu kalah pada lap terakhir dalam tiga balapan tersebut saat dirinya masih membela Repsol Honda.

Namun, sekarang The Baby Alien sudah menunggangi motor Ducati, yang telah meraih delapan kemenangan dalam 10 balapan terakhir di Red Bull Ring. Akan tetapi, ternyata pembalap tim Gresini Racing itu masih pesimistis mampu pecah telor di MotoGP Austria 2024.

Sebab menurutnya, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini, yang merupakan pesaingnya saat ini masih lebih cepat darinya dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Alhasil, tak ada yang bisa dilakukannya selain berusaha untuk meningkatkan performanya lagi.

“Saya menyukai trek ini dan merasa sangat nyaman di sini. Tentu, saya mengendarai motor terbaik di Red Bull Ring tahun ini, tapi Pecco, Jorge dan Enea mengendarai motor yang sama dan saat ini ketiganya hanya sedikit lebih cepat dari saya," kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat (16/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement