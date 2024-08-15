5 Cabang Olahraga Baru di Olimpiade Los Angeles 2028, Nomor 1 Bisa Bantu Malaysia Raih Emas

5 cabang olahraga baru di Olimpiade Los Angeles 2028 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya bisa bantu Malaysia raih medali emas.

Gelaran Olimpiade Paris 2024 sudah rampung digelar. Selanjutnya, pesta olahraga multievent terakbar di dunia itu akan berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 2028.

Sejumlah cabang olahraga baru akan dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028. Apa saja itu?

Berikut 5 cabang olahraga baru di Olimpiade Los Angeles 2028:

5. Kriket





Salah satu cabang olahraga baru di Olimpiade Los Angeles 2028 adalah kriket. Sebelumnya, cabor ini tidak diperlombakan di Olimpiade Paris 2024.

Cabang olahraga kriket ini jadi andalan sejumlah negara. Di antaranya, ada Australia, India, hingga Pakistan.

4. Lacrosse





Lalu, ada lacrosse. Cabang olahraga yang satu ini mungkin masih asing di telinga. Tetapi, keberadaan cabor ini akan disambut gembira sejumlah negara yang memang jago di cabor itu.

Beberapa negara yang diuntungkan adalah Amerika Serikat, Kanada, hingga Inggris. Di Asia, ada Jepang yang unggul di cabor ini.