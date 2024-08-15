Semarak 17-an, Langganan Vision+ Premium Sports Hemat 17 Ribu!

JAKARTA – Menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79, Vision+ turut merayakan semangat perjuangan dalam menggapai mimpi dengan memberikan penawaran spesial berupa diskon Rp17.000 untuk pembelian voucher Vision+ Premium Sports 365 Hari yang dapat diakses di sini. Nikmati tayangan premium, Original Series dan olahraga terbaik yang menggambarkan perjuangan dan keteguhan atlet-atlet dunia dalam mencapai prestasi puncak!

Promo spesial ini tersedia di AladinMall, Tokopedia, Shopee, Blibli dan TIX ID. Promo berlangsung dari tanggal 12 hingga 25 Agustus 2024. Segera kunjungi salah satu e-commerce pilihan Anda, dan rasakan semangat kemerdekaan dalam setiap tayangan yang menginspirasi perjuangan dan dedikasi di Vision+.

Dengan hadirnya diskon 17-an, pelanggan dapat menikmati hiburan premium tanpa batas dengan harga yang terjangkau. Vision+ hadir untuk menemani Anda menyaksikan momen-momen epik dari liga sepak bola dunia, pertandingan bulutangkis hingga balapan yang menguji adrenalin. Selain itu, menawarkan berbagai konten lokal dan internasional, termasuk Vision+ Originals seperti Just Wanna Say I Love U, Inul & Adam: The Series, Cidro Asmoro, Piknik Pesona, Menggapai Ikatan Cinta, Montir Cantik, dan konten seru lainnya.

Rayakan semarak kemerdekaan Indonesia di Vision+ dan jangan sampai ketinggalan promonya! Jangan lupa download aplikasi Vision+ di Play Store dan App Store!

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(Rivan Nasri Rachman)