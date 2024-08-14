Dorna Sports Enggan Tambah Tim Baru, Peluang BMW Gabung MotoGP Tertutup?

Dorna Sport enggan menambah tim lagi, sudah puas dengan 11 tim. (Foto: MotoGP)

PROMOTOR MotoGP, Dorna Sports tampaknya tak tertarik untuk menambah lebih dari 11 tim seperti yang sudah berjalan saat ini. Namun, Chief Sportinf Officer Dorna, Carlos Ezpeleta, menegaskan tak menghalangi jika ada tim pabrikan baru yang masuk, hanya saja mereka perlu bekerja sama dengan tim yang ada.

Keluarnya Suzuki pada akhir tahun 2022 menurunkan jumlah grid dari 24 menjadi 22 pembalap. Praktis sampai saat ini ada 11 dengan 22 rider yang mengaspal di kompetisi balap motor kasta tertinggi dunia tersebut.

Belakangan, beredar kabar kalau BMW tertarik untuk masuk ke MotoGP. Tim pabrikan asal Jerman itu saat ini punya performa mentereng di ajang WSBK dengan memimpin klasemen bersama rider anyarnya, Toprak Razgatlioglu.

Kehadiran satu tim pabrikan lagi ke MotoGP dinilai bisa membuat persaingan semakin ketat antar tim. Namun begitu, tampaknya keinginan BMW untuk menjadi pabrikan baru di kelas MotoGP harus sirna.

Ezpeleta menyampaikan bahwa tidak akan ada penambahan tim pabrikan baru. Putra dari Carmelo Ezpeleta itu menegaskan akan tetap ada 11 tim dan 22 pembalap di kelas MotoGP.

“Pada akhirnya, yang penting bagi kami adalah kualitas dari sebelas tim,” kata Ezpeleta, mengutip dari Crash, Rabu (14/8/2024).