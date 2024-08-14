Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dorna Sports Enggan Tambah Tim Baru, Peluang BMW Gabung MotoGP Tertutup?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |03:00 WIB
Dorna Sports Enggan Tambah Tim Baru, Peluang BMW Gabung MotoGP Tertutup?
Dorna Sport enggan menambah tim lagi, sudah puas dengan 11 tim. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PROMOTOR MotoGP, Dorna Sports tampaknya tak tertarik untuk menambah lebih dari 11 tim seperti yang sudah berjalan saat ini. Namun, Chief Sportinf Officer Dorna, Carlos Ezpeleta, menegaskan tak menghalangi jika ada tim pabrikan baru yang masuk, hanya saja mereka perlu bekerja sama dengan tim yang ada.

Keluarnya Suzuki pada akhir tahun 2022 menurunkan jumlah grid dari 24 menjadi 22 pembalap. Praktis sampai saat ini ada 11 dengan 22 rider yang mengaspal di kompetisi balap motor kasta tertinggi dunia tersebut.

Belakangan, beredar kabar kalau BMW tertarik untuk masuk ke MotoGP. Tim pabrikan asal Jerman itu saat ini punya performa mentereng di ajang WSBK dengan memimpin klasemen bersama rider anyarnya, Toprak Razgatlioglu.

Kehadiran satu tim pabrikan lagi ke MotoGP dinilai bisa membuat persaingan semakin ketat antar tim. Namun begitu, tampaknya keinginan BMW untuk menjadi pabrikan baru di kelas MotoGP harus sirna.

Carlos Ezpeleta

Ezpeleta menyampaikan bahwa tidak akan ada penambahan tim pabrikan baru. Putra dari Carmelo Ezpeleta itu menegaskan akan tetap ada 11 tim dan 22 pembalap di kelas MotoGP.

“Pada akhirnya, yang penting bagi kami adalah kualitas dari sebelas tim,” kata Ezpeleta, mengutip dari Crash, Rabu (14/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement