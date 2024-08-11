Jadi Ajang Tahunan, Event Lari 10K Ini Kedepankan Keamanan dan Kenyamanan

Salonpas Sport 10K Run akan berlangsung pada Minggu 3 November 2024 di Plaza Gajah Mada, TMII (Foto: ist)

JAKARTA - Salonpas Sport 10K Run kembali hadir dengan menggelar ajang lari tahunan yang akan berlangsung pada Minggu, 3 November 2024 di Plaza Gajah Mada, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ajang lari ini digelar sebagai bentuk Salonpas Sport 10K Run menginspirasi dan memberdayakan masyarakat dalam menjalani gaya hidup sehat.

Di tahun ini, Salonpas Sport 10K Run menambah kategori pelajar 10K dan 5K serta kategori ByeBye-FEVER Kids Dash. Di mana Kids Dash bakal digelar dengan jarak 400m (bagi umur 6-7 tahun) dan 800m (bagi umur 8-10 tahun).

“Kami bangga dapat kembali menyelenggarakan Salonpas Sport 10K Run secara offline. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia untuk beraktivitas dan memperlihatkan bahwa masyarakat dapat berolahraga tanpa khawatir cedera atau nyeri dengan adanya produk Salonpas Let’s Move,” ucap Sakurai Fusayoshi selaku Presiden Direktur dari PT Hisamitsu Pharma Indonesia.

Secara keseluruhan, Salonpas Sport 10K Run 2024 akan mempertandingkan kategori 10K Nasional, 10K Master 40+, dan 10K Pelajar, kemudian kategori 5K Nasional, 5K Master 40+, dan 5K Pelajar, serta kategori ByeBye-FEVER Kids Dash 800m dan 400m. Hadiah total yang dihadirkan mencapai 150 juta rupiah.

Pendaftaran akan dibuka pada 11 Agustus 2024 dengan biaya pendaftaran Rp300.000 untuk kategori 10K, Rp200,000 untuk kategori 5K, dan Rp120,000 untuk kategori ByeBye-Fever Kids Dash. Setiap pendaftar akan mendapatkan perlindungan diri dari kecelakaan olahraga mulai tanggal 20 Oktober 2024 hingga 18 November 2024 yang diberikan oleh 20Fit Sport Protection.

“Sebagai penyelenggara, kami senang dapat menambah kategori baru khusus bagi para pelajar serta anak-anak. Kami harap perlombaan ini dapat menjadi wadah bagi mereka untuk lebih aktif, mengasah sifat kompetitif, dan menjadi tempat munculnya bibit-bibit atlet lari muda," pungkas Desy Setiarini selaku Senior Product Manager dari Salonpas Let’s Move.