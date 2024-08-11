Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pelatih Ungkap Penyebab Bernard van Aert Tampil Kurang Maksimal di Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |01:25 WIB
Pelatih Ungkap Penyebab Bernard van Aert Tampil Kurang Maksimal di Olimpiade Paris 2024
Bernard Benyamin van Aert tak tampil maksimal di cabor balap sepeda Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as)
A
A
A

PARIS – Bernard Benyamin van Aert belum mampu menyumbang medali dari cabang olahraga (cabor) balap sepeda Olimpiade Paris 2024. Sang pelatih, Dadang Haris Poernomo, mengungkapkan setidaknya ada tiga penyebab yang membuat anak buahnya itu tampil kurang maksimal.

Bertanding di Velodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, Prancis, pada Kamis 8 Agustus 2024, Bernard turun di nomor omnium putra. Sayangnya, ia harus puas hanya finis di urutan 20 dengan torehan -40 poin.

Bernard Benyamin van Aert beraksi di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

Hasil tersebut cukup jauh di bawah target yang diharapkan Dadang. Padahal, ia sebelumnya optimis Bernard bakal bisa menembus 10 besar di Olimpiade 2024.

Dadang membeberkan apa yang menjadi penyebab Bernard cukup keteteran sejak awal. Selain itu, ia juga menilai sorak-sorai penonton yang begitu bergemuruh di dalam venue membuat atlet berusia 26 tahun itu juga tak mendengar suara bel saat balapan dimulai.

"Upaya meningkatkan gearing-nya, jauh lebih maksimal membuat performa Bernard habis di nomor awal,” kata Dadang dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Minggu (11/8/2024).

“Bernard memang merasa tidak mendengar bel. Jadi posisinya saat Bernard di elimination seperti belum mulai, makanya terlihat Bernard ketika sudah dipanggil eliminasi bingung, 'Kok sudah mulai,' karena penonton terlalu ramai, suara bel menurut Bernard itu tidak terdengar,” jelasnya.

"Yang terakhir, Bernard memang sudah kehabisan di points race, akhirnya Bernard overlap dua kali, jadi poinnya minus 40," tukas Dadang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement