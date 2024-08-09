Kisah Kunlavut Vitidsarn, Pebulu Tangkis Thailand yang Kepincut Chiharu Shida Dapat Bonus Rp5 Miliar di Olimpiade Paris 2024

KISAH Kunlavut Vitidsarn, pebulu tangkis Thailand yang kepincut Chiharu Shida dapat bonus Rp5 miliar di Olimpiade Paris 2024, menarik untuk diulas. Sebab, ia hanya meraih perak.

Vitidsarn sukses menembus partai final dan meraih medali perak di Olimpiade Paris 2024. Sejak babak fase grup, ia tampil superior tanpa kehilangan satu game pun dari Georges Julien Paul asal Mauritius dan Kalle Koljonen asal Finlandia.

Di fase gugur, juara dunia 2023 ini juga sukses menumbangkan atlet-atlet tangguh seperti Kenta Nishimoto dari Jepang, Shi Yuqi sang peringkat 1 dunia dari China, hingga Lee Zii Jia dari Malaysia sebelum akhirnya dikalahkan Viktor Axelsen di final yang membuatnya meraih medali perak.

Kendati belum meraih medali emas, Vitidsarn tetap berhasil membuat bangga masyarakat Thailand. Pria yang kepincut dengan Chiharu Shida itu bahkan disambut hangat oleh masyarakat Negeri Gajah Putih saat mendarat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, Rabu 7 Agustus 2024.

Sesampainya di bandara, Vitidsarn mendapat karangan bunga dari Putri Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Tunggal putra nomor empat dunia itu juga mendapat ucapan selamat dari Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, atas pencapaiannya.

Berkat raihan medali peraknya itu, Vitidsarn juga meraih banyak sekali bonus uang tunai. Diambil dari Dana Pengembangan Olahraga Nasional Thailand, ia mendapat bonus sejumlah 7,2 juta baht atau setara dengan Rp3,25 miliar.

Presiden Asosiasi Bulu Tangkis Thailand, Khunying Patama Leeswadtrakul, secara pribadi juga memberikan bonus senilai 1,5 juta baht atau sekitar Rp676 juta. Dan dari perusahaan Pengembang properti Sena Development juga dilaporkan akan memberikan kondominium senilai 2,5 juta baht atau Rp1,13 miliar.

Dengan demikian, total bonus yang didapat Vitidsarn dari meraih medali perak di Olimpiade Paris 2024 adalah 11,2 juta baht atau setara dengan Rp5,05 miliar.