Lika-liku Perjalanan Gregoria Mariska Raih Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Dulu Banyak yang Ragu, Kini Dukungan Mengalir Deras

PARIS – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung bahagia karena kini dukungan padanya mengalir begitu deras, terutama usai mempersembahkan medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Namun, tahukah Anda bahwa dulunya justru banyak yang meragukan Gregoria?

Ya, Gregoria mengakui bahwa dulu saat masih di level bahwa banyak yang tak percaya kepadanya. Karena itu, ia sangat menghargai orang-orang yang selalu berada di sampingnya untuk terus mendukungnya sampai di titik seperti sekarang ini.

Gregoria sukses menuliskan namanya dalam sejarah bulutangkis Indonesia dengan membawa pulang medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Ini juga menjadi medali pertamanya di ajang empat tahunan tersebut.

Pemain berusia 24 tahun itu pun menjadi sosok yang menyelamatkan wajah PBSI. Di tengah terpuruknya performa lima wakil Indonesia lainnya di cabang olahraga (cabor) bulutangkis Paris 2024, dia mampu membawa pulang satu-satunya medali dari sektor andalan Tim Merah-Putih itu yang rutin menyumbang medali di setiap edisinya.

Bahkan, itu menjadi medali pertama yang diraih Kontingen Indonesia di Olimpiade 2024. Alhasil, pemain peringkat tujuh dunia itu mendapat banyak pujian dari berbagai pihak.

Gregoria pun mengungkapkan bahwa medali perunggu yang didapatnya di Olimpiade 2024 dipersembahkan untuk orang-orang terdekatnya seperti orangtuanya dan juga kekasihnya, Mikha Angelo. Dia pun tak melupakan orang-orang yang selalu memberikan dukungan padanya di masa-masa sulit dalam kariernya.

“Pertama mungkin kalau disebutin pastinya untuk orangtua. Karena dari awal memilih untuk serius main bulutangkis itu adalah dukungan dan doanya juga dari orangtua,” kata Gregoria dalam jumpa pers daring, pada Senin 5 Agustus 2024 lalu.