SPORT LAIN

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat kepada Veddriq Leonardo Usai Raih Medali Emas Pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |21:13 WIB
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat kepada Veddriq Leonardo Usai Raih Medali Emas Pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE/Christophe Petit Tesson)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan selamat kepada atlet panjat tebing Tanah Air, Veddriq Leonardo yang baru saja berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Jokowi merasa Veddriq telah berhasil membuat Indonesia bangga, apalagi itu adala medali emas pertama Indonesia di ajang tersebut.

"Olimpiade Paris 2024 membawa kebanggaan baru bagi Indonesia berkat Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing kebanggaan bangsa, yang meraih medali emas Indonesia pertama di Olimpiade Paris 2024," kata Jokowi dalam unggahannya di akun X, Kamis (8/8/2024).

Medali emas tersebut, kata Jokowi, menjadi sejarah bagi olahraga panjat tebing Indonesia. Karenanya ia pun memberikan selamat untuk Veddriq.

"Raihan ini sekaligus menjadi sejarah penyumbang emas pertama Indonesia dari cabang panjang tebing kategori speed wall climbing Olimpiade. Selamat!," kata Jokowi.

Presiden RI, Joko Widodo (Kemenag)

Diberitakan sebelumnya, Veddriq Leonardo berhasil mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Paris. Prestasi membanggakan ini terjadi saat ia mengalahkan Wu dari China pada laga final cabang olahraga panjat tebing Olimpiade Paris 2024.

Bertanding di Le Bourget Sport Climbing Venue in Le Bourget, Kamis (8/8/2024), Veddriq tampil penuh percaya diri saat tampil di perempat final. Berhadapan melawan Bassa Mawem, dia menang Bassa Mawem dengan catatan waktu 4.88 detik.




