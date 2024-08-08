Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo yang Tetap Berlatih meski Dikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan Kalimantan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:57 WIB
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo yang Tetap Berlatih meski Dikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan Kalimantan
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad/Canon Indonesia)
A
A
A

PARIS – Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo dikenal atlet panjat tebing Indonesia yang sangat giat berlatih untuk menjadi yang terbaik. Bahkan sang ibu, Rosita bercerita bahwa Veddriq memilih tetap latihan meski tengah ada kabut asap karena kebakaran hutan di Kalimantan.

Ya, Veddriq merupakan atlet asal Pontianak dan upayanya menjadi atlet panjat tebing tidaklah mudah. Berdasarkan cerita Rosita, Veddriq kecil adalah sosok yang memiliki ambisi serta pendirian yang kuat.

Rosita dibuat kagum karena anaknya itu memilih tetap berlatih dengan keras meski wilayah rumahnya di Pontianak diselimuti kabut asap. Namun, kerja kerasnya itu kini menghasilkan medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024, pada Kamis (8/8/2024).

“Sejak kecil, Veddriq merupakan anak yang sangat gigih dan teguh pendirian. Jika dia mengatakan A, maka harus A,” kata Rosita dilansir dari rilis Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Kamis (8/8/2024).

Veddriq Leonardo raih medali emas Olimpiade Paris 2024

“Dan setiap hari bahkan di saat ada kebakaran hutan di Kalimantan, dia tetap berlatih di bawah kabut asap yang memenuhi langit Kalimantan,” tambahnya.

Dalam perjalanannya menuju tangga juara hari ini, Veddriq memulainya dari babak perempat final. Dia menumbangkan wakil tuan rumah, Bassa Mawem, dengan waktu 4,88 detik berbanding 5,26 detik dari lawannya.

Halaman:
1 2

