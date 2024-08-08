Breaking News: Veddriq Leonardo Pastikan Medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Cabang Olahraga Panjat Tebing!

VEDDRIQ Leonardo memastikan medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat setelah atlet 27 tahun ini lolos ke final cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra Olimpiade Paris 2024.

Bermain di Le Bourget Sport Climbing Venue pada Kamis (8/8/2024) sore WIB, Veddriq Leonardo awalnya mengalahkan atlet tuan rumah, Bassa Mawem.

(Veddriq Leonardo memastikan lolos ke final Olimpiade Paris 2024. (Foto: Naif Muhammad/NOC Indonesia)

Veddriq Leonardo mencatatkan 4,88 detik. Sementara itu, sang lawan hanya meraup 5,26 detik.

Di semifinal, Veddriq Leonardo mengalahkan atlet asal Iran, Reza Ali Pour. Veddriq Leonardo mencatatkan 4,78 detik, sedangkan Reza Ali Pour meraup 4,84 detik .

Selanjutnya di babak final yang berlangsung sesaat lagi, Veddriq Leonardo akan menghadapi atlet nomor satu dunia asal China, Wu Peng.