Hasil Tinju Olimpiade Paris 2024: Imane Khelif ke Semifinal Usai Kalahkan Anna Luca Hamori

PETINJU Aljazair, Imane Khelif memastikan tiket ke babak semifinal di ajang Olimpiade Paris 2024. Khelif ke babak empat besar usai mengalahkan Anna Luca Hamori asal Hungaria.

Tampil di Arena Paris Nord, Sabtu (3/8/2024), Imane Khelif dominan di babak perempatfinal kelas 66 kilogram putri. Sempat mendapat perlawanan ketat, Khelif dipastikan ke semifinal usai menang angka dari lawannya tersebut.

Seluruh juri yang menjadi penilai laga tersebut memberi kemenangan untuk Khelif. Khelif dinyatakan menang 5-0 atas Anna di babak perempatfinal.

Khelif tampil sangat konsisten di ronde kedua. Penampilan di ronde kedua itu menjadi salah satu kunci kemenangan Khelif atas Anna di laga tersebut.

Penampilan apik Khelif berlanjut ke ronde ketiga. Dengan demikian seluruh juri memenangkan Khelif atas Hamori.